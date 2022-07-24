Глушаков — о матче с «Пари НН»: тяжело бегать. Смотрел календарь, только мы в 15:00 играем

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал раннее начало матча с «Нижним Новгородом» (3:0) во втором туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Лёгкая победа? Это вам легко сидеть на трибуне, а нам тяжело бегать. Смотрел календарь, только мы одни в три часа дня играем. В Ростове и Краснодаре вечерком сыграем, а все остальные матчи до десятого тура – в три часа дня. Не уважают «Химки»? Не знаю, мы молодые просто, перспективные! Ничего страшного, побегаем.



Поле полили, а оно опять сухое — ну а что тут сделаешь? Давайте включим дождь, под ним будем играть. Поле помогло «Химкам»? Где-то полив больше включается, заливает, где-то меньше, солнце светит. Сложно судить», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.