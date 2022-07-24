Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Химок» Кухарчук прокомментировал разгромную победу над «Пари НН»

Полузащитник «Химок» Кухарчук прокомментировал разгромную победу над «Пари НН»
Комментарии

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о победе команды над «Нижним Новгородом» (3:0) в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Надеюсь, дальше только больше. Хорошая игра. С «Зенитом» получилось не все моменты реализовать. Сегодня было с этим полегче. Так что заслуженная победа», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Встреча «Химки» — «Нижний Новгород» проходила на стадионе «Арена Химки» и закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 3:0. Голами в составе подмосковной команды отметились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов. «Химки» набрали четыре очка в двух стартовых матчах чемпионата страны.

31-летний Кухарчук в нынешнем сезоне ещё не выходил на поле из-за травмы.

Новость по теме
Идову считает, что «Химки» не показали свой лучший футбол с «Пари НН» из-за жары
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022