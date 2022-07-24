Полузащитник «Химок» Кухарчук прокомментировал разгромную победу над «Пари НН»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о победе команды над «Нижним Новгородом» (3:0) в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Надеюсь, дальше только больше. Хорошая игра. С «Зенитом» получилось не все моменты реализовать. Сегодня было с этим полегче. Так что заслуженная победа», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Встреча «Химки» — «Нижний Новгород» проходила на стадионе «Арена Химки» и закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 3:0. Голами в составе подмосковной команды отметились Александр Руденко, Резиуан Мирзов и Александр Долгов. «Химки» набрали четыре очка в двух стартовых матчах чемпионата страны.

31-летний Кухарчук в нынешнем сезоне ещё не выходил на поле из-за травмы.