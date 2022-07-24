Полузащитник «Химок» Кухарчук рассказал о восстановлении после травмы

Хавбек «Химок» Илья Кухарчук рассказал о ходе восстановления после травмы.

«Восстановление идёт по плану. Сейчас приступил к работе на поле, но ещё не в общей группе. Загадывать не хочу. Очень надеюсь, что в ближайшее время наберу форму и буду готов помогать команде.



Могу ли сыграть в следующем туре? Не могу загадывать. Никто не даёт никаких прогнозов», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

31-летний Кухарчук выступает за подмосковную команду с января 2019 года. В сезоне-2021/2022 Илья в 29 матчах Российской Премьер-Лиги забил пять голов и отдал пять результативных передач. В текущем сезоне Кухарчук ещё не выходил на поле из-за травмы. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.