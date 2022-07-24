Полузащитник «Химок» Кухарчук высказался о слухах про конфликт Юрана и Лоуренса
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Хавбек «Химок» Илья Кухарчук высказался о слухах про конфликт главного тренера Сергея Юрана с полузащитником Лоуренсом Николасом. С нигерийским футболистом два дня назад был расторгнут контракт.
«Химки» могут рассчитывать на первую восьмёрку. Почему нет?
Конфликт Юрана и Лоуренса? У них личные отношения. СМИ зачастую могут черпать информацию из разных источников. Не факт, что эту информацию черпали изнутри команды. Журналистам интересно делать контент, конфликт», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Лоуренс перешёл в подмосковную команду в феврале 2022 года. В четырёх матчах за «Химки» полузащитник заработал одну красную карточку. В России Николас также выступал за «Тамбов» и «Долгопрудный».
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