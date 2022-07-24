Эдгар Севикян рассказал, почему решил перейти в «Пари Нижний Новгород»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян объяснил, почему перешёл в нижегородскую команду.

«У меня были другие варианты, помимо «Нижнего», но не срослось по условиям. Мне позвонил Галактионов. Был тяжёлый прошлый сезон, сыграл мало игр из-за травм, поэтому решил вернуться в Россию и присоединиться к Михаилу Михайловичу, с которым знаком по сборной. Ключевой фактор перехода — это знакомство с Галактионовым, видение тренерского штаба», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

20-летний Севикян — воспитанник «Локомотива». В июле 2017 года Эдгар перешёл в структуру «Леванте». В 44 матчах за фарм-клуб испанского клуба Севикян забил четыре гола. Также Севикян провёл два матча за первую команду «Леванте».