«Динамо» — «Торпедо»: Смолов на 32-й минуте вывел бело-голубых вперёд

Сегодня, 24 июля, проходит матч Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московскими «Динамо» и «Торпедо». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Торпедо».

Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился нападающий «Динамо» Фёдор Смолов.

На матче работает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян (оба — Москва). Резервный рефери — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» стало первым в таблице ФНЛ (теперь — Первая лига) и завоевало путёвку в высший дивизион.