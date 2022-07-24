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«Динамо» — «Торпедо»: Фомин на 36-й минуте удвоил преимущество хозяев

«Динамо» — «Торпедо»: Фомин на 36-й минуте удвоил преимущество хозяев
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Сегодня, 24 июля, проходит матч Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московскими «Динамо» и «Торпедо». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Торпедо».

На 36-й минуте пенальти в ворота «Торпедо» реализовал полузащитник бело-голубых Даниил Фомин. Хавбек развёл в разные стороны мяч и вратаря автозаводцев Егора Бабурина. Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился нападающий «Динамо» Фёдор Смолов.

На встрече работает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян (оба — Москва). В роли резервного рефери выступает Рафаэль Шафеев (Волгоград).

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