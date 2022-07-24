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Экс-футболист «Леванте» рассказал, какой московский клуб им интересовался

Экс-футболист «Леванте» рассказал, какой московский клуб им интересовался
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Полузащитник «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян признался, что ранее мог вернуться в московский «Локомотив».

«Конечно, в голове есть желание вернуться в Европу. На данном этапе хочется развиваться, помогать команде, показывать свой лучший футбол. Хочется, чтобы команда показывала хороший результат.

У меня были предложения от клубов РПЛ, но я про это говорить не буду. Это было раньше, до травм. «Локомотив» интересовался до травм. В Испании были варианты, но не те, которые я бы хотел, — не Примера», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

20-летний Севикян — воспитанник «Локомотива». В июле 2017 года Эдгар перешёл в структуру «Леванте». В 44 матчах за фарм-клуб испанского клуба Севикян забил четыре гола. Также Севикян провёл два матча за первую команду «Леванте».

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