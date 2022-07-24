В «Химках» заявили, что у клуба не было задолженности перед Черевченко
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что у подмосковной команды не было задолженности перед бывшим главным тренером команды Игорем Черевченко.
«Перед Черевченко не было задолженности. Мы благодарны Игорю Геннадьевичу: при нём был достигнут лучший результат в первом сезоне. Всегда был с командой. Решение расстаться было принято обоюдно. Все друг друга поблагодарили», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
47-летний Черевченко тренировал подмосковную команду с сентября 2020 года по октябрь 2021-го. Спустя месяц специалист вернулся в «Химки», но ушёл через четыре матча, в феврале 2022-го.
Под руководством Черевченко «Химки» провели 40 матчей (16 побед, 10 ничьих, 14 поражений).
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