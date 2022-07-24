Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Химках» заявили, что у клуба не было задолженности перед Черевченко

В «Химках» заявили, что у клуба не было задолженности перед Черевченко
Комментарии

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что у подмосковной команды не было задолженности перед бывшим главным тренером команды Игорем Черевченко.

«Перед Черевченко не было задолженности. Мы благодарны Игорю Геннадьевичу: при нём был достигнут лучший результат в первом сезоне. Всегда был с командой. Решение расстаться было принято обоюдно. Все друг друга поблагодарили», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

47-летний Черевченко тренировал подмосковную команду с сентября 2020 года по октябрь 2021-го. Спустя месяц специалист вернулся в «Химки», но ушёл через четыре матча, в феврале 2022-го.

Под руководством Черевченко «Химки» провели 40 матчей (16 побед, 10 ничьих, 14 поражений).

Новость по теме
Идову считает, что «Химки» не показали свой лучший футбол с «Пари НН» из-за жары
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022