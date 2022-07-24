Член совета директоров «Динамо»: слова агента Варелы? На шантаж отвечать не можем
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о словах агента защитника команды Гильермо Варелы.
«Слова агента, что они ждут улучшенного предложения? Мы уважаем наш клуб, на шантаж отвечать не можем. Можете сделать выводы. Как отреагировали игроки? Тремя мячами в первом тайме», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
29-летний Варела выступает за московскую команду с октября 2020 года, когда перешёл из датского «Копенгагена» на правах аренды. Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста и подписало с ним контракт на два года. В 48 матчах за команду Варела отдал три результативные передачи, а также заработал семь жёлтых и одну красную карточку.
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