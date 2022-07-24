Гафин: Р. Фернандес проходит медосмотр в «Динамо». Намерены подписать пятилетний контракт

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что защитник парагвайского «Гуарани» Роберто Фернандес проходит медобследование для московской команды.

«Фернандес проходит медосмотр. По его результатам мы намерены подписать пятилетний контракт. Трансферы планируются в зону центрального защитника», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

22-летний Фернандес — воспитанник «Гуарани». В 20 матчах нынешнего сезона на счету парагвайского защитника один забитый мяч. Всего за команду Роберто отличился дважды и отдал три результативные передачи в 70 встречах.

Фернандес выступал за молодёжные сборные Парагвая всех возрастов, однако пока ещё не дебютировал за национальную команду страны.