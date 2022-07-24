Гафин: беседуем с легионерами «Динамо» — у каждого случай индивидуален. С Варелой не так

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации с защитником команды Гильермо Варелой, который покинул расположение команды без объяснения причин.

«Мы постоянно беседуем с легионерами. Каждый случай индивидуален. У Бальбуэны одна версия, у Шиманьского другая. Везде находили уважительные выходы, но с Варелой не так», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

29-летний Варела выступает за московскую команду с октября 2020 года, когда перешёл из датского «Копенгагена» на правах аренды. Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста и подписало с ним контракт на два года. В 48 матчах за команду Варела отдал три результативные передачи, а также заработал семь жёлтых и одну красную карточку.