«Шинник» на 90+5-й минуте вырвал победу у «Акрона» в матче второго тура Первой лиги

Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 между тольяттинским «Акроном» и ярославским «Шинником». Команды сыграли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На шестой минуте отличился нападающий «Акрона» Карим Гираев. Через пять минут преимущество тольяттинской команды удвоил полузащитник Антон Килин.



На 55-й минуте один мяч отыграл нападающий «Шинника» Илья Грузнов. Спустя семь минут защитник ярославцев Андрей Семёнов сравнял счёт. На 90+5-й минуте Грузнов оформил дубль. Через минуту форвард получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.



После двух сыгранных туров «Шинник» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав три очка. У «Акрона» одно очко, команда находится на 17-м месте в таблице.