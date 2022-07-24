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«Шинник» на 90+5-й минуте вырвал победу у «Акрона» в матче второго тура Первой лиги

«Шинник» на 90+5-й минуте вырвал победу у «Акрона» в матче второго тура Первой лиги
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Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 между тольяттинским «Акроном» и ярославским «Шинником». Команды сыграли на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На шестой минуте отличился нападающий «Акрона» Карим Гираев. Через пять минут преимущество тольяттинской команды удвоил полузащитник Антон Килин.

На 55-й минуте один мяч отыграл нападающий «Шинника» Илья Грузнов. Спустя семь минут защитник ярославцев Андрей Семёнов сравнял счёт. На 90+5-й минуте Грузнов оформил дубль. Через минуту форвард получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

После двух сыгранных туров «Шинник» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав три очка. У «Акрона» одно очко, команда находится на 17-м месте в таблице.

Первая лига. 2-й тур
24 июля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Шинник
Ярославль
1:0 Гираев – 6'   2:0 Килин – 11'   2:1 Грузнов – 55'   2:2 Семёнов – 62'   2:3 Грузнов – 90+5'
Удаления: нет / Грузнов – 90+6'
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