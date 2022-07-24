«Динамо» — «Торпедо»: Смолов оформил дубль, реализовав пенальти

Сегодня, 24 июля, проходит матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московскими «Динамо» и «Торпедо». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Торпедо».
На 68-й минуте арбитр поставил второй 11-метровый в матче в ворота «Торпедо». Полузащитник Дзамболат Цаллагов нарушил правила на форварде «Динамо» Ярославе Гладышеве. К точке подошёл Фёдор Смолов, который реализовал свою попытку и оформил дубль.
Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте забил форвард «Динамо» Фёдор Смолов. На 36-й минуте пенальти в ворота «Торпедо» реализовал хавбек бело-голубых Даниил Фомин. На 45-й минуте полузащитник «Динамо» Арсен Захарян нанёс результативный удар из-за пределов штрафной и довёл счёт до разгромного.
- 24 июля 2022
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