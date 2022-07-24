Смолов вышел на третье место по числу голов в РПЛ, больше только у Кержакова и Дзюбы

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов оформил дубль в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Торпедо». Для 32-летнего футболиста эти голы стали 94-м и 95-м в турнире. По этому показателю он обошёл бывшего нападающего «Спартака» Романа Павлюченко (94) и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России. Больше Смолова забили лишь Александр Кержаков (133) и Артём Дзюба (148).

53 гола Смолов забил в составе «Краснодара», 23 — за «Локомотив». Ещё девять раз Фёдор отличился в РПЛ за «Динамо». Также на счету Смолова есть голы в составе «Урала» (8) и «Анжи» (2).



Действующее соглашение Смолова с московской командой истекает в 2024 году. Он вернулся в «Динамо» в январе 2022-го.