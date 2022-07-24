Роман Терюшков предложил запретить критиковать судей в РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) стоит запретить критиковать судей.

«Последние 5–10 лет судьи в российском футболе подвергаются жёсткой критике. Только ленивый не критикует их: футболисты, тренеры, владельцы клубов — все-все-все. Перед каждым выходом на поле всё это накладывает дополнительную нагрузку. Конечно, было бы неплохо запретить любые комментарии в адрес судей. Хочешь прокомментировать, пожалуйста — штраф.



Критика бывает справедлива? Да, есть ошибки. В хоккее, например, комментировать судейство нельзя. Мы видим, что там вопросов к судейству нет. Поймите, когда каждый вкладывает капельку… У нас складывается мнение, что каждый судья ошибается в каждом матче. Есть правила, как и есть трактовки каждого эпизода. Считаю, что нужно запретить критиковать работу судей — в таком случае и картинка будет совсем другая», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.