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«Динамо» разгромило «Торпедо» со счётом 4:0 в матче второго тура РПЛ

«Динамо» разгромило «Торпедо» со счётом 4:0 в матче второго тура РПЛ
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Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» — «Торпедо». Команды встретились на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.

Счёт был открыт в первом тайме встречи. На 32-й минуте забил нападающий Фёдор Смолов. На 36-й минуте пенальти в ворота «Торпедо» реализовал полузащитник Даниил Фомин. На 45-й минуте хавбек Арсен Захарян нанёс результативный удар из-за пределов штрафной и довёл счёт до разгромного.

На 68-й минуте арбитр поставил второй 11-метровый в матче в ворота «Торпедо». Полузащитник Дзамболат Цаллагов нарушил правила на форварде «Динамо» Ярославе Гладышеве. К точке подошёл Фёдор Смолов, который забил и оформил дубль.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
24 июля 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Смолов – 32'   2:0 Фомин – 36' (пен)   3:0 Захарян – 45'   4:0 Смолов – 69' (пен)
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