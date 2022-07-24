«Динамо» разгромило «Торпедо» со счётом 4:0 в матче второго тура РПЛ

Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Динамо» — «Торпедо». Команды встретились на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.



Счёт был открыт в первом тайме встречи. На 32-й минуте забил нападающий Фёдор Смолов. На 36-й минуте пенальти в ворота «Торпедо» реализовал полузащитник Даниил Фомин. На 45-й минуте хавбек Арсен Захарян нанёс результативный удар из-за пределов штрафной и довёл счёт до разгромного.

На 68-й минуте арбитр поставил второй 11-метровый в матче в ворота «Торпедо». Полузащитник Дзамболат Цаллагов нарушил правила на форварде «Динамо» Ярославе Гладышеве. К точке подошёл Фёдор Смолов, который забил и оформил дубль.