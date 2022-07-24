Сын Стрельцова рассказал, чего не хватает «Торпедо» для удачной игры в РПЛ

Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, поделился мнением об игре «Торпедо» во встрече с «Динамо» (0:4) во втором туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Торпедо» пока не хватает опыта. Мне кажется, что им надо усилить физическое состояние. Вроде начали неплохо игру с «Динамо», а после потерялись. Может быть, где-то нужно перестроить тактику, но это уже решает главный тренер. Всё-таки Первая лига и РПЛ — это разные уровни. Думаю, что к пятой игре всё наладится, восстановится игра у «Торпедо». Где-то психологически команде ещё сложно, но ничего, обобьются и всё наладится. Первые блины комом, назовём это так», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.