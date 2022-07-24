Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Стрельцова рассказал, чего не хватает «Торпедо» для удачной игры в РПЛ

Сын Стрельцова рассказал, чего не хватает «Торпедо» для удачной игры в РПЛ
Комментарии

Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, поделился мнением об игре «Торпедо» во встрече с «Динамо» (0:4) во втором туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Торпедо» пока не хватает опыта. Мне кажется, что им надо усилить физическое состояние. Вроде начали неплохо игру с «Динамо», а после потерялись. Может быть, где-то нужно перестроить тактику, но это уже решает главный тренер. Всё-таки Первая лига и РПЛ — это разные уровни. Думаю, что к пятой игре всё наладится, восстановится игра у «Торпедо». Где-то психологически команде ещё сложно, но ничего, обобьются и всё наладится. Первые блины комом, назовём это так», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Динамо» деклассировало «Торпедо». За команду Бородюка уже страшно «Динамо» деклассировало «Торпедо». За команду Бородюка уже страшно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022