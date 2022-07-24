«Валенсия» рассматривает Баринова как более дешёвую альтернативу Бакайоко и Торрейре

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 25-летнего футболиста заинтересована «Валенсия», сообщает Plaza Deportiva.



По информации источника, главный тренер «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо хочет усилить опорную линию команды. Среди возможных новичков команды называются полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко и хавбек «Арсенала» Лукас Торрейра. Тем не менее спортивный директор «Валенсии» Мигель Анхель Корона предлагает Гаттузо приобрести Баринова, потому что за него придётся меньше заплатить.



Напомним, Баринов является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.