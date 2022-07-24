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Кержаков сообщил, что провёл 4 дня на базе «Динамо», где следил за подготовкой к «Торпедо»

Кержаков сообщил, что провёл 4 дня на базе «Динамо», где следил за подготовкой к «Торпедо»
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Российский специалист Александр Кержаков рассказал о причинах посещения матча «Динамо» — «Торпедо» (4:0) во втором туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Что привело меня сегодня на «Динамо»? Я благодарен «Динамо» за то, что у меня была возможность наблюдать весь подготовительный микроцикл к этой игре. Я был у них четыре дня на базе, на каждой тренировке, и сегодня просто заключительная часть этого микроцикла.

Что касается матча, смотрел за действиями игроков «Динамо», потому что мне было интересно, воплотят ли они в игру то, что готовили всю неделю. Что-то похожее было. С точки зрения обучения каким-то новым для себя вещам я посмотрел», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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