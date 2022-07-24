Йоканович прокомментировал разгромную победу «Динамо» в матче с «Торпедо»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о разгромной победе в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо». Бело-голубые забили четыре безответных мяча в ворота автозаводцев.
«Мы сыграли хорошую игру. В самом начале матча мы прессинговали не лучшим образом, не хватало энергии — было жарко. Но потом мы забили гол на индивидуальном мастерстве, вошли в игру, раскрыли её. Могли забить и больше. Виден прогресс.
Во время перерыва на «водопой» я не говорил ничего особенного. Никакой магии. Ещё раз открыл им глаза, попросил быть более агрессивными, искать свободные зоны. Соперник предложил схему, которая нам была известна. Я просто освежил им всю информацию, поддержал и вдохновил. С помощью высокого мастерства наших игроков сумели забить голы», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В составе «Динамо» забитыми мячами отметились нападающий Фёдор Смолов, а также полузащитники Даниил Фомин и Арсен Захарян. Примечательно, что Смолов записал на свой счёт дубль.
- 24 июля 2022
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