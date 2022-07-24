Главный тренер «Динамо» рассказал о разговоре с Варелой накануне его исчезновения

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о ситуации с защитником команды Гильермо Варелой.

«Вчера ко мне подходил Варела и говорил, что не готов сыграть. Сложно сказать о его судьбе — останется он или уйдёт. Это важный игрок, опытный. Ситуация непростая, есть правило ФИФА, которое позволяет легко уйти иностранцам. Нам нужно адаптироваться. Я пришёл сюда, чтобы сделать более сильную команду, чем была в прошлом сезоне. Это сложная ситуация для всех клубов», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

29-летний Варела выступает за московскую команду с октября 2020 года, когда перешёл из датского «Копенгагена» на правах аренды. Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста и подписало с ним контракт на два года. В 48 матчах за команду Варела отдал три результативные передачи, а также заработал семь жёлтых и одну красную карточку.