Йоканович высказался об игре Захаряна в матче с «Торпедо»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после разгромной победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (4:0) высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне. Отметим, что хавбек забил гол и отдал результативную передачу в этой встрече.

«Захарян молодой игрок, энергичный. Он не так много тренировался, поэтому для лучшей формы мы решили его оставить на поле. Я решил поменять обоих вингеров, чтобы свежие игроки оказывали больше давления», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Помимо Арсена Захаряна, в составе «Динамо» отличились нападающий Фёдор Смолов и полузащитник Даниил Фомин. Отметим, что Смолов в этой встрече оформил дубль.