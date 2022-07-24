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Йоканович высказался об игре Захаряна в матче с «Торпедо»

Йоканович высказался об игре Захаряна в матче с «Торпедо»
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после разгромной победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (4:0) высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне. Отметим, что хавбек забил гол и отдал результативную передачу в этой встрече.

«Захарян молодой игрок, энергичный. Он не так много тренировался, поэтому для лучшей формы мы решили его оставить на поле. Я решил поменять обоих вингеров, чтобы свежие игроки оказывали больше давления», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Помимо Арсена Захаряна, в составе «Динамо» отличились нападающий Фёдор Смолов и полузащитник Даниил Фомин. Отметим, что Смолов в этой встрече оформил дубль.

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