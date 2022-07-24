«Локомотив» — «Ростов»: Комличенко на пятой минуте вывел гостей вперёд

Сегодня, 24 июля, проходит матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».

Счёт был открыт в начале первого тайма. На пятой минуте отличился нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ему ассистировал полузащитник Даниил Уткин.

На матче работает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогают ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы). В роли резервного рефери выступает Сергей Цыганок (Владивосток).