Йоканович — о Вареле: все люди делают ошибки. Буду рад, если он останется в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович признался, что был бы рад, если бы защитник команды Гильермо Варела остался в московском клубе.

«Я буду рад, если Варела останется в команде на будущее. В такой ситуации любой иностранный игрок пытается найти ситуацию win win. Надеюсь, что он будет с нами. Все люди делают ошибки. Нам это свойственно. Если меня спросят, буду ли я рад, если он останется, то да. Это важный для нас игрок», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

29-летний Варела выступает за московскую команду с октября 2020 года, когда перешёл из датского «Копенгагена» на правах аренды. Перед стартом сезона-2021/2022 «Динамо» выкупило трансфер уругвайского футболиста и подписало с ним контракт на два года. В 48 матчах за команду Варела отдал три результативные передачи, а также заработал семь жёлтых и одну красную карточку.