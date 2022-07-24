Александр Бородюк объяснил разгромное поражение «Торпедо» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:4).

«Результат неудовлетворительный, проиграли из-за собственных ошибок. Футбол из этого и состоит. Было много брака в передачах, были не те взаимодействия, которые мы хотели бы видеть. Связываю это с тем, что в РПЛ играют чуть быстрее, нужно быстрее мыслить, принимать решения. Пройдёт несколько игр, ребята адаптируются к интенсивности, принятию решений. Комментировать судейские решения – не в моей компетенции», — передаёт слова Бородюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.