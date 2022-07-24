В «Динамо» сообщили, что провели с Варелой переговоры о возможном продлении контракта
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о том, что уругвайский защитник Гильермо Варела самовольно покинул команду.
«Думаю, ситуация с Варелой — это не прецедент, это уже происходило в других клубах. Мы с этим столкнулись, и это неприятно
Гафин сказал, что «Динамо» не будет вестись на шантаж? Поддерживаю эту позицию. Мы действительно провели с игроком один раунд переговоров по возможному продлению контракта, но наши позиции сильно различаются. Не буду говорить насколько», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Контракт 29-летнего игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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