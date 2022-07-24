Главный тренер «Динамо» сообщил, когда Фернандес проведёт первую тренировку с командой

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал, когда защитник Роберто Фернандес проведёт первую тренировку.

«Фернандес вчера прилетел, была длинная дорога из Парагвая. Вчера он прошёл первую часть медосмотра, завтра он его продолжит. Думаю, в среду он проведёт первую тренировку. Клуб давно вёл этого защитника. Он сможет усилить нашу команду, добавит нам надёжности. Когда я только приземлился в Москве, он уже был среди кандидатов на усиление, я согласился с этим вариантом», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.