Александр Бородюк пословицей подвёл итоги матча с «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк подвёл итоги матча с «Динамо» (0:4) во втором туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Светлыми были первые 30 минут. Были проблески. Есть пословица великого тренера: «Если у тебя в порядке 11 человек, то, возможно, ты сыграешь вничью. Если выпадает один игрок — можешь и проиграть, а если два — то точно проиграешь». Разберём ошибки, укажем на них игрокам. Только работой можем стать лучше», — передаёт слова Бородюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В первом туре Российской Премьер-Лиги «Торпедо» на домашнем стадионе «Арена Химки» проиграл «Сочи» (1:3). Во втором туре подопечные Бородюка уступили «Динамо» (0:4) и после двух матчей не имеют в своём активе набранных очков. «Торпедо» и «Урал» — единственные команды, не набравшие очков в нынешнем сезоне чемпионата России.
- 24 июля 2022
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