Гендир «Динамо»: Варела не подписал соглашение, по которому не мог приостановить контракт
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что уругвайский защитник Гильермо Варела не подписал соглашение, по которому не смог бы приостановить контракт с московской командой по правилам ФИФА.
«Все легионеры приняли участие, как вы видите, в подготовке к игре и в самой игре. В данный момент только от Варелы был запрос на пересмотр контракта.
Что касается соглашения, которое бы защищало от ухода легионеров, как вы знаете, регламент был принят в конце июня как приложение к решению ФИФА. Какие-то игроки подписали соответствующие оговорки, какие-то нет. Варела не подписал соглашение, по которому не мог приостановить контракт», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
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