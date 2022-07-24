Гендир «Динамо»: Варела не подписал соглашение, по которому не мог приостановить контракт

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что уругвайский защитник Гильермо Варела не подписал соглашение, по которому не смог бы приостановить контракт с московской командой по правилам ФИФА.

«Все легионеры приняли участие, как вы видите, в подготовке к игре и в самой игре. В данный момент только от Варелы был запрос на пересмотр контракта.



Что касается соглашения, которое бы защищало от ухода легионеров, как вы знаете, регламент был принят в конце июня как приложение к решению ФИФА. Какие-то игроки подписали соответствующие оговорки, какие-то нет. Варела не подписал соглашение, по которому не мог приостановить контракт», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.