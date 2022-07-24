Гендиректор «Динамо» высказался о переходе Шиманьского в «Фейеноорд»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал уход полузащитника команды Себастьяна Шиманьского в «Фейеноорд» на правах аренды.

«С «Фейеноордом» мы сделку закрыли за неделю с момента первого обращения. Это аренда с правом выкупа. Доволен ли я сделкой? Она сделана на условиях, которые устроили наш клуб. У Шиманьского довольно долгий контракт с нами, ещё четыре года. Да, он мог приостановить контракт и уехать, но будущее же нам неизвестно. Это тройная сделка: «Фейеноорд», «Динамо» и Шиманьски», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.