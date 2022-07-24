Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» высказался о переходе Шиманьского в «Фейеноорд»

Гендиректор «Динамо» высказался о переходе Шиманьского в «Фейеноорд»
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал уход полузащитника команды Себастьяна Шиманьского в «Фейеноорд» на правах аренды.

«С «Фейеноордом» мы сделку закрыли за неделю с момента первого обращения. Это аренда с правом выкупа. Доволен ли я сделкой? Она сделана на условиях, которые устроили наш клуб. У Шиманьского довольно долгий контракт с нами, ещё четыре года. Да, он мог приостановить контракт и уехать, но будущее же нам неизвестно. Это тройная сделка: «Фейеноорд», «Динамо» и Шиманьски», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022