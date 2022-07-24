Видеообзор разгромной победы «Химок» в матче с «Пари Нижний Новгород»

Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между «Химками» и «Пари Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт был открыт во втором тайме. На 62-й минуте отличился нападающий Александр Руденко. Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин, пытаясь выбить мяч, поскользнулся, а Руденко моментально отреагировал и отправил мяч в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч».
На 82-й минуте полузащитник Резиуан Мирзов удвоил преимущество своей команды. На 90-й минуте форвард Александр Долгов после передачи Александра Ломовицкого довёл счёт до разгромного.
По итогам двух сыгранных туров «Химки» располагаются на третьей строчке в таблице, набрав четыре очка. «Пари НН» (1) – на 12-й строчке.
- 24 июля 2022
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