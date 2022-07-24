Гендиректор «Динамо»: надо узнать у Ордеца, почему полгода провёл в России, а сейчас ушёл
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ситуации с защитником Иваном Ордецом.
«Уход Ордеца не стал неожиданностью. Это его право приостановить контракт, а не разорвать. Надо узнать у него, почему полгода провёл в России, не приостанавливал контракт и сейчас приостановил», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
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