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Гендиректор «Динамо»: надо узнать у Ордеца, почему полгода провёл в России, а сейчас ушёл

Гендиректор «Динамо»: надо узнать у Ордеца, почему полгода провёл в России, а сейчас ушёл
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о ситуации с защитником Иваном Ордецом.

«Уход Ордеца не стал неожиданностью. Это его право приостановить контракт, а не разорвать. Надо узнать у него, почему полгода провёл в России, не приостанавливал контракт и сейчас приостановил», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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