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Пивоваров — журналистам на вопрос о Баринове: я должен с вами трансферы обсуждать?

Пивоваров — журналистам на вопрос о Баринове: я должен с вами трансферы обсуждать?
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о слухах о возможном переходе в команду полузащитника Дмитрия Баринова.

«Официальный коммуникаций по Баринову с «Локомотивом» не было. Входит ли он в список наших интересов? Коллеги, я должен с вами трансферы обсуждать?» — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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