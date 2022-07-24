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В «Динамо» объяснили, почему решили не продлевать контракт с защитником Евгеньевым

В «Динамо» объяснили, почему решили не продлевать контракт с защитником Евгеньевым
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему клуб решил не продлевать соглашение с защитником Романом Евгеньевым.

«Решение о непродлении Евгеньева в том числе исходило от спортивного штаба. С Романом мы долго вели переговоры по продлению. Мы пожелаем Роману удачи в его новом клубе и дальнейшего развития. Помог бы он «Динамо» ввиду данной ситуации? Вопрос провокационный, оставлю его без комментариев

Непродление из-за высоких запросов игрока? В основном по спортивным причинам.

Евгеньев слабее Сазонова и Кутицкого? Мы хотим развиваться. Клуб хочет каждый сезон стать лучше, чем в предыдущем. Не хочу комментировать какие-то решения, связанные с уходом Евгеньева, но они были приняты, поверьте, осознанно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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