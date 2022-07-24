В «Динамо» объяснили, почему решили не продлевать контракт с защитником Евгеньевым

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему клуб решил не продлевать соглашение с защитником Романом Евгеньевым.
«Решение о непродлении Евгеньева в том числе исходило от спортивного штаба. С Романом мы долго вели переговоры по продлению. Мы пожелаем Роману удачи в его новом клубе и дальнейшего развития. Помог бы он «Динамо» ввиду данной ситуации? Вопрос провокационный, оставлю его без комментариев
Непродление из-за высоких запросов игрока? В основном по спортивным причинам.
Евгеньев слабее Сазонова и Кутицкого? Мы хотим развиваться. Клуб хочет каждый сезон стать лучше, чем в предыдущем. Не хочу комментировать какие-то решения, связанные с уходом Евгеньева, но они были приняты, поверьте, осознанно», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 24 июля 2022
-
21:01
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:46
-
20:45
-
20:38
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:32
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:21
-
20:18
-
20:17
-
20:15
-
20:14
-
20:12
-
20:12
-
20:08
-
20:08
-
20:07
-
20:06
-
20:00
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:48
-
19:25
-
19:20
-
19:20