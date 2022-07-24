«Локомотив» — «Ростов»: Миранчук на 35-й минуте сравнял счёт с пенальти

Сегодня, 24 июля, проходит матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча идёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 20:00 по московскому времени.

На 35-й минуте пенальти в ворота «Ростова» реализовал полузащитник Антон Миранчук. Счёт был открыт в начале первого тайма. На пятой минуте забил нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ему ассистировал полузащитник Даниил Уткин.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогают ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Сергей Цыганок (Владивосток).