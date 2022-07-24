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Даниил Фомин рассказал об ощущениях в роли капитана «Динамо»

Даниил Фомин рассказал об ощущениях в роли капитана «Динамо»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о роли капитана в московской команде.

«Как команда отреагировала на то, что я стал капитаном, нужно спрашивать у ребят. Как ощущаю себя в роли капитана? Я считаю, что мало времени прошло. Пока привыкаю, поэтому посмотрим, как дальше будет. Это ответственность. Капитан имеет выбор. Я постараюсь приложить все усилия для побед клуба.

Игра Кутицкого и Сазонова? Я думаю, они очень хорошо сыграли. Конечно, у «Торпедо» были какие-то моменты, но выиграли, сыграли «на ноль». Думаю, это придаст им уверенности дальше», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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