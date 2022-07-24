Председатель рабочей группы Кубка лиги Пивоваров высказался о реформе КР

Председатель рабочей группы Кубка лиги Павел Пивоваров прокомментировал реформу Кубка России.

«Доволен реформой Кубка России. Да, это не то, что мы хотели в самом начале. Мы планировали проект чисто коммерческого турнира для решения задач, связанных с заполнением еврокубковых дат, для более интенсивного календаря и чтобы клубы могли заработать дополнительные деньги. В результате Кубок лиги, по сути, стал Кубком России. И то решение, которое мы с РФС обсуждаем, оно до конца ещё не принято, находится за пределами тех ожиданий. Все задачи мы практически решили, но получили более эффективный турнир — Кубок России. Мы как участники шести матчей предыдущего сезона почувствовали, что турнир в формате, в котором он был, коммерчески неэффективен. Мы понесли убытки. Если новый формат поможет эту ситуацию изменить, то это всех устроит.

Позволит ли новый Кубок России заработать больше, чем предлагал Кубок лиги? Посмотрим. У нас есть цель сохранить тех партнёров, которые подготовили ту модель финансирования. Дальше с коллегами из РФС будем исходить из расчётов», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.