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Президент «Торпедо»: пока мы не дотягиваем до уровня команд РПЛ, занявших призовые места

Президент «Торпедо»: пока мы не дотягиваем до уровня команд РПЛ, занявших призовые места
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Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:4) во втором туре Российской Премьер-Лиги.

«В первом матче мы сыграли с «Сочи», который занял второе место. Сегодня сыграли с командой, которая заняла третье место в прошлом сезоне. Мы понимаем уровень. Понятно, что где-то опаздывали, где-то не добегали, — собственные ошибки. Пока мы не дотягиваем до уровня команд, занявших призовые места», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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