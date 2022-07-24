Дубль Смолова — в видеообзоре матча второго тура РПЛ «Динамо» — «Торпедо»

Сегодня, 24 июля, состоялся матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московскими «Динамо» и «Торпедо». Матч прошёл на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Бело-голубые одержали разгромную победу – 4:0.
Счёт был открыт в первом тайме встречи. На 32-й минуте забил нападающий Фёдор Смолов. На 36-й минуте пенальти в ворота «Торпедо» реализовал полузащитник Даниил Фомин.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на YouTube-канале «Матч».
На 45-й минуте хавбек Арсен Захарян довёл счёт до разгромного. На 69-й минуте Смолов оформил дубль, реализовав 11-метровый.
По итогам двух сыгранных туров «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Торпедо» (0) – на последней, 16-й строчке.
- 24 июля 2022
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