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Пивоваров: Кубок в новом формате будет проводиться в следующем сезоне, если решение примут

Пивоваров: Кубок в новом формате будет проводиться в следующем сезоне, если решение примут
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что новый формат Кубка России будет введён в следующем сезоне при условии его принятия.

«Что лучше для «Динамо»: Кубок России, реформированный как Кубок лиги, или реформирование чемпионата России? Реформирование чемпионата России — более сложный вопрос. Формат чемпионата России реализован на четырёхлетний цикл: по количеству матчей, туров. Изменение этого формата может отразиться на интересах спонсоров. Кубок России в новом формате будет проводиться в следующем сезоне, если такое решение будет принято. Опять же, есть решение по отстранению российских команд от еврокубков на один сезон», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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