Президент «Торпедо»: пенальти не было — два лучших арбитра страны не справились с моментом

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о судействе в матче команды с «Динамо» (0:4) во втором туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Очень обидно, что два лучших арбитра страны не справились с моментом на пенальти. Пенальти, конечно, не было: все это посмотрели, видели, у меня там 200 смс от всех есть. Но не это ключевой момент. Хотя для молодой команды, которая только вышла в РПЛ, при счёте 0:1 что-то сложилось бы по-другому», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян. Резервным арбитром был Рафаэль Шафеев. Cудья VAR — Сергей Карасёв, его помощник — Константин Шаламберидзе.