Президент «Торпедо»: пенальти не было — два лучших арбитра страны не справились с моментом
Поделиться
Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о судействе в матче команды с «Динамо» (0:4) во втором туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Очень обидно, что два лучших арбитра страны не справились с моментом на пенальти. Пенальти, конечно, не было: все это посмотрели, видели, у меня там 200 смс от всех есть. Но не это ключевой момент. Хотя для молодой команды, которая только вышла в РПЛ, при счёте 0:1 что-то сложилось бы по-другому», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян. Резервным арбитром был Рафаэль Шафеев. Cудья VAR — Сергей Карасёв, его помощник — Константин Шаламберидзе.
Комментарии
- 24 июля 2022
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:01
-
21:53
-
21:31
-
21:18
-
21:16
-
21:11
-
21:08
-
21:07
-
21:06
-
21:05
-
21:01
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:50
-
20:46
-
20:45
-
20:38
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:32
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:21
-
20:18
-
20:17
-
20:15
-
20:14
-
20:12
Партнерский контент