Президент «Торпедо» сообщил, что клуб обратится в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

Президент «Торпедо» Денис Маслов заявил, что команда обратится в Экспертно-судейскую комиссию по итогам матча второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:4).

«Будем ли обращаться в ЭСК? Да. Мы попросим ЭСК посмотреть этот пенальти.



Усиления планируются в ближайшее время. Какие позиции? Лучше к спортивному директору», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян. Резервным арбитром был Рафаэль Шафеев, судьёй VAR — Сергей Карасёв, его помощником — Константин Шаламберидзе.

В первом туре Российской Премьер-Лиги «Торпедо» на домашнем стадионе «Арена Химки» проиграло «Сочи» (1:3). Во втором туре подопечные Бородюка уступили «Динамо» (0:4) и после двух матчей не имеют в своём активе набранных очков. «Торпедо» и «Урал» — единственные команды, не набравшие очков в нынешнем сезоне чемпионата России.