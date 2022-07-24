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Президент «Торпедо» Маслов: мы всем оформили Fan ID. Полный состав едет в Самару

Президент «Торпедо» Маслов: мы всем оформили Fan ID. Полный состав едет в Самару
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Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, что все представители московской команды оформили карту болельщика (Fan ID).

«Что касается Fan ID, то мы всем оформили. Полный состав едет в Самару», – передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В первом туре Российской Премьер-Лиги «Торпедо» на домашнем стадионе «Арена Химки» проиграл «Сочи» (1:3). Во втором туре подопечные Бородюка уступили «Динамо» (0:4) и после двух матчей не имеют в своём активе набранных очков. «Торпедо» и «Урал» — единственные команды, не набравшие очков в нынешнем сезоне чемпионата России.

Карта болельщика (Fan ID) начала выдаваться с 4 июля 2022 года. Она необходима для посещения матчей чемпионата России на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре. С декабря 2022 года карта болельщика станет обязательной для посещения всех матчей РПЛ.

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