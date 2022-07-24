«Арсенал» разгромил «Краснодар-2» в матче второго тура Первой лиги

Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 между «Краснодаром-2» и тульским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу – 3:0.



С 53-й минуты «быки» играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил нападающий Рустам Халназаров. Счёт был открыт во втором тайме. На 65-й минуте отличился полузащитник Сергей Ткачёв, ему ассистировал Артём Суханов.



На 79-й минуте нападающий Евгений Луценко удвоил преимущество «Арсенала». На 87-й минуте форвард Кирилл Панченко довёл счёт до разгромного.



В другом матче второго тура Первой лиги сошлись «Нефтехимик» и «Кубань». Команды сыграли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встреча завершилась вничью – 0:0.