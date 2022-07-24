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«Арсенал» разгромил «Краснодар-2» в матче второго тура Первой лиги

«Арсенал» разгромил «Краснодар-2» в матче второго тура Первой лиги
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Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 между «Краснодаром-2» и тульским «Арсеналом». Встреча прошла на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу – 3:0.

С 53-й минуты «быки» играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил нападающий Рустам Халназаров. Счёт был открыт во втором тайме. На 65-й минуте отличился полузащитник Сергей Ткачёв, ему ассистировал Артём Суханов.

На 79-й минуте нападающий Евгений Луценко удвоил преимущество «Арсенала». На 87-й минуте форвард Кирилл Панченко довёл счёт до разгромного.

В другом матче второго тура Первой лиги сошлись «Нефтехимик» и «Кубань». Команды сыграли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встреча завершилась вничью – 0:0.

Первая лига. 2-й тур
24 июля 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
0 : 3
Арсенал
Тула
0:1 Ткачёв – 65'   0:2 Луценко – 79'   0:3 Панченко – 87'
Удаления: Халназаров – 53' / нет
Первая лига. 2-й тур
24 июля 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Кубань
Краснодар
Удаления: Бердников – 76' / нет
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