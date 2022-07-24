Маслов: не пугало ли меня состояние Бородюка в первом матче? Меня ничего в жизни не пугает

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о состоянии главного тренера команды Александра Бородюка в матче первого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Сочи» (1:3).

«Не пугало ли состояние Бородюка в первом матче? Мне 40 лет: меня уже ничего в жизни не пугает. Только когда дети болеют. Александр Генрихович — один из лучших специалистов страны. К нему вопросов у нас нет. Не надо ли ему успокоиться? Как только тренер перестаёт переживать и нервничать — его надо увольнять», – передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В первом туре Российской Премьер-Лиги «Торпедо» на домашнем стадионе «Арена Химки» проиграло «Сочи» (1:3). Во втором туре подопечные Бородюка уступили «Динамо» (0:4) и после двух матчей не имеют в своём активе набранных очков. «Торпедо» и «Урал» — единственные команды, не набравшие очков в нынешнем сезоне чемпионата России.