Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гамид Агаларов забил первый гол за «Ахмат»

Гамид Агаларов забил первый гол за «Ахмат»
Комментарии

Новичок грозненского «Ахмата» нападающий Гамид Агаларов забил гол в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Факелом» (идёт второй тайм, счёт 2:1).

Этот мяч стал первым для 22-летнего форварда в составе команды из Грозного. Футболист забил во втором матче за клуб. Агаларов дебютировал за команду в матче первого тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). В той игре нападающий провёл на поле 34 минуты.

Напомним, Гамид играет за «Ахмат» с 15 июля текущего года, когда перешёл из «Уфы». Статистический портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода Агаларова в € 3,5 млн. Контракт игрока с «Ахматом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Факел».

Новость по теме
Экс-тренер «Анжи»: после снятия санкций с России сможем увидеть Агаларова в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022