Гамид Агаларов забил первый гол за «Ахмат»
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Новичок грозненского «Ахмата» нападающий Гамид Агаларов забил гол в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Факелом» (идёт второй тайм, счёт 2:1).
Этот мяч стал первым для 22-летнего форварда в составе команды из Грозного. Футболист забил во втором матче за клуб. Агаларов дебютировал за команду в матче первого тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). В той игре нападающий провёл на поле 34 минуты.
Напомним, Гамид играет за «Ахмат» с 15 июля текущего года, когда перешёл из «Уфы». Статистический портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода Агаларова в € 3,5 млн. Контракт игрока с «Ахматом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Факел».
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