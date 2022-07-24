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«Локомотив» — «Ростов» 2:2, результат матча 2-го тура РПЛ 24 июля 2022 года

Гол Марадишвили через себя на 90+4-й минуте принёс «Локомотиву» ничью в матче с «Ростовом»
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Сегодня, 24 июля, завершился матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли вничью — 2:2.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На пятой минуте забил нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ему ассистировал полузащитник Даниил Уткин. На 35-й минуте пенальти в ворота «Ростова» реализовал хавбек Антон Миранчук.

С 65-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил полузащитник Алексис Бека-Бека. На 88-й минуте после ошибки вратаря «Локо» Даниила Худякова мяч забил хавбек «Ростова» Уткин. На 90+4-й минуте полузащитник железнодорожников Константин Марадишвили нанёс результативный удар через себя.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогали ему ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Арам Петросян (Бронницы). Резервным рефери был Сергей Цыганок (Владивосток).

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
24 июля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 4'   1:1 Миранчук – 35'   1:2 Уткин – 88'   2:2 Марадишвили – 90+4'
Удаления: Бека-Бека – 65' / нет
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