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Иван Игнатьев провёл дебютный матч за «Локомотив»

Иван Игнатьев провёл дебютный матч за «Локомотив»
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Новичок «Локомотива» нападающий Иван Игнатьев дебютировал за железнодорожников в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2).

23-летний российский футболист появился на поле на 83-й минуте, заменив полузащитника Антона Миранчука. За это время форвард сумел один раз выиграть верховую борьбу.

Напомним, 21 июля «Локомотив» объявил о подписании Игнатьева. Нападающий заключил однолетний контракт с московским клубом, который предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на два сезона. За железнодорожников Иван играет под девятым номером.

Напомним, форвард является воспитанником школы «Краснодара». В минувшем сезоне Игнатьев играл в казанском «Рубине», откуда на правах аренды перешёл в «Крылья Советов».

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