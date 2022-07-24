Иван Игнатьев провёл дебютный матч за «Локомотив»

Новичок «Локомотива» нападающий Иван Игнатьев дебютировал за железнодорожников в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2).
23-летний российский футболист появился на поле на 83-й минуте, заменив полузащитника Антона Миранчука. За это время форвард сумел один раз выиграть верховую борьбу.
Напомним, 21 июля «Локомотив» объявил о подписании Игнатьева. Нападающий заключил однолетний контракт с московским клубом, который предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на два сезона. За железнодорожников Иван играет под девятым номером.
Напомним, форвард является воспитанником школы «Краснодара». В минувшем сезоне Игнатьев играл в казанском «Рубине», откуда на правах аренды перешёл в «Крылья Советов».
- 24 июля 2022
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