Иван Игнатьев провёл дебютный матч за «Локомотив»

Новичок «Локомотива» нападающий Иван Игнатьев дебютировал за железнодорожников в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2).



23-летний российский футболист появился на поле на 83-й минуте, заменив полузащитника Антона Миранчука. За это время форвард сумел один раз выиграть верховую борьбу.



Напомним, 21 июля «Локомотив» объявил о подписании Игнатьева. Нападающий заключил однолетний контракт с московским клубом, который предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на два сезона. За железнодорожников Иван играет под девятым номером.



Напомним, форвард является воспитанником школы «Краснодара». В минувшем сезоне Игнатьев играл в казанском «Рубине», откуда на правах аренды перешёл в «Крылья Советов».