Миронов: Бека-Бека решил, что может всё. Я сказал Карпину: «Георгич, надо менять»
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Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Также футболист вспомнил эпизод с удалением хавбека «Локомотива» Алексиса Бека-Бека.
«В первом тайме не получилось то, что нарабатывали на сборах полтора месяца. В перерыве Валерий Георгиевич подсказал, что нужно, и мы вышли спокойно играть.
В моменте с Бека-Бека судья сказал, что моя провокация, а его удар рукой. Хотя я не знаю… Я просто играл в него — и всё, а он решил, что может всё. Заранее это не обдумывал, даже не знал, что у него есть жёлтая. Я Карпину сказал: «Георгич, надо менять». Потому что в следующем моменте судья мог дать красную», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
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